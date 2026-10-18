Dibu Martinez rassicura tutti dopo lo scontro shock: "L’operazione è andata bene"

Il giorno dopo la paura arrivano le parole che i tifosi aspettavano. Emiliano Martinez ha aggiornato tutti sulle sue condizioni con un post su Instagram, accompagnato da una foto scattata dal letto d’ospedale dopo l’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto. "Grazie a tutti per i messaggi, l’operazione è andata bene . La cosa più importante è che abbiamo vinto con clean sheet. Torneremo già tra qualche settimana", ha scritto il portiere argentino.

Martinez, la dinamica dello scontro e i tempi di recupero

Dibu Martinez se l'è vista brutta quando al 66' della sfida tra Chelsea ed Everton si è visto arrivare in pieno volto il difensore dell'Everton Jarrad Branthwaite. Su una punizione dei padroni di casa, il portiere era uscito per anticipare tutti ed è andato a sbattere violentemente, testa contro testa, contro il difensore dei Toffees. Entrambi sono rimasti a terra, ma il centrale inglese si è rialzato e ha concluso la gara. Il portiere argentino, invece, è stato assistito per diversi minuti dallo staff medico, senza mai perdere conoscenza, prima di lasciare il campo in barella e raggiungere l’ospedale. Gli esami a collo e schiena hanno dato esito tranquillizzante e Xabi Alonso ha poi confermato una commozione cerebrale. La lesione ossea alla mandibola ha reso necessaria l’operazione. Lo stop previsto è di circa tre settimane.

La vicinanza dei compagni

Sotto il post una pioggia di affetto per il portiere del Chelsea. Tra i primi quelli dei suoi compagni di squadra, Moises Caicedo e Morgan Rogers, che con Martinez ha condiviso diverse stagioni all’Aston Villa prima di ritrovarsi insieme a Londra Non è mancato il sostegno anche dai compagni della nazionale argentina: Leandro Paredes e Marcos Acuña hanno mostrato la prorpia vicinanza nei commenti.