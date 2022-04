Liverpool, Mané eguaglia un record di Cristiano Ronaldo

Con il gol di ieri contro il Benfica al Da Luz , Sadio Mané ha raggiunto un record di Cristiano Ronaldo . L'attaccante senegalese, così, ha raggiunto quota 13 gol nella fase a eliminazione diretta della Champions League negli ultimi cinque anni, cosa che è riuscita solo al fuoriclasse portoghese. In totale, dal 2017 a oggi, l'ex Southampton ha giocato 23 partite da dentro o fuori finora. Mané , ieri, ha segnato il gol dello 0-2 su assist di Luis Diaz , quest'ultimo autore del gol che ha fissato il punteggio sull' 1 a 3 per i Reds . Il ritorno ad Anfield sarà tra una settimana.

Ha segnato nella finale persa con il Real

In totale, con la maglia del Liverpool, l'ex Southampton ha segnato 22 gol nella massima competizione europea. La sua miglior stagione in Champions è stata nel 2017/18, quella della finale persa per 3-1 contro il Real Madrid a causa degli errori del portiere Karius e della doppietta di Gareth Bale (splendido il secondo gol del gallese in rovesciata), dove lo stesso Mané segnò il gol del momentaneo 1-1: in quell'annata segnò 10 gol in 13 partite.