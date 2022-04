Liverpool, Salah sul rinnovo: "Non è una questione di soldi"

Il rinnovo di contratto di Mohamed Salah continua a tenere in ansia il Liverpool e tutti i suoi tifosi. Quello attuale scade nel giugno 2023 e ancora non è stata trovata l'intesa per il prolungamento. La dirigenza vorrebbe trovare questa intesa quanto prima, anche perché non vuole correre il rischio di perderlo a zero. Su di lui ci sarebbe l'interesse di tante grandi del calcio europeo, su tutte Barcellona e Psg. L'egiziano ex Roma è stato intervistato dalla rivista inglese FourFourTwo, dove è tornato a aprlare del rinnvo del suo contratto.