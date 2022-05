Liverpool, il post "minaccioso" di Salah dopo Real-City

Al programma BT Sports, nel post-partita di Villarreal-Liverpool - gara vinta da quest'ultimi 2-3, che si sono così qualificati per la finale di Parigi -, l'attaccante ex Roma Momo Salah aveva detto in maniera chiara e tonda che sperava di incontrare il Real Madrid nell'ultimo atto della Champions League 2021/22. Desiderio che si è avverato. Ieri, infatti, i blancos di Carlo Ancelotti hanno sconfitto ed eliminato il Manchester City di Guardiola, staccando così il pass per la finale. Subito dopo il fischio finale di Orsato, l'egiziano su Instagram ha scritto: "Abbiamo un conto da saldare", chiaro riferimento alla finale del 2018 vinta dai madrileni 3-1, partita decisa degli errori del portiere dei Reds Karius (in quella estate, infatti, gli inglesi acquistarono Alisson dalla Roma) e nel quale Salah venne sostituito dopo 25 minuti a causa di un infortunio alla spalla occorsogli dopo un fallo di Sergio Ramos.