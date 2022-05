Salah ko contro il Chelsea, Liverpool in ansia per la finale di Champions

Cresce l'apprensione in casa Liverpool a due settimane dalla finale di Champions League contro il Real Madrid a Parigi. Al 33' di un'altra finale, quella targata FA Cup tra il Chelsea e i Reds, Salah è uscito per un infortunio muscolare. È il primo stop di questo tipo nella sua storia con il club inglese, solo gli esami renderanno chiari i tempi di recupero. Al posto dell'ex Fiorentina e Roma è entrato in campo Diogo Jota.