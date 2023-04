Klopp furioso in conferenza stampa: ecco le sue parole e a chi si riferiva

Jurgen Klopp, alla vigilia del match tra Liverpool e Arsenal ha parlato in conferenza stampa. La sua squadra sta vivendo attualmente un momento molto delicato, avendo messo a referto una sola vittoria negli ultimi 5 match. La partita di domenica sarà più complicata che mai per l'allenatore tedesco, in quanto i Gunners sono primi in classifica e non hanno nessuna intenzione di cedere il passo al Manchester City. La tensione comincia a farsi sentire per l'allenatore dei Reds che, in seguito ad una domanda di un giornalista, ha risposto in modo non proprio pacato...