Salah, il record con il Liverpool è sorprendente: ecco cosa ha fatto

L'incredibile vittoria per 6-1 del Liverpool ai danni del Leeds potrebbe sancire l'inizio di un riscatto dopo una stagione difficile per gli uomini di Klopp. I Reds con questa vittoria si portano a 6 punti dall'Europa League e a soli 3 dall'Aston Villa (attualmente in Conference). Il match, terminato in goleada, ha visto le firme sul tabellino di: Diogo Jota (doppietta), Gakpo, Nuñez e Salah (doppietta). Proprio l'egiziano, con le due reti segnate, ha imposto un nuovo e clamoroso record in Premier League.