Liverpool e Salah, la strada continua insieme: ufficiale il rinnovo

Salah, ufficiale il rinnovo con il Liverpool: l'annuncio

"Il Liverpool FC - si legge nella nota ufficiale dei Reds - annuncia che Mohamed Salah ha firmato un nuovo contratto che lo terrà con il club oltre la stagione 2024-25. L’attaccante, che sta godendo di un’altra stagione stellare per i Reds, ha impegnato il suo futuro mettendo carta su penna sull’accordo. Finora in questa stagione, Salah ha segnato 32 gol in sole 45 presenze in tutte le competizioni, 27 dei quali in Premier League, rendendolo il miglior tiratore della divisione. Questi gol - continua - sono stati integrati da 22 assist per i suoi compagni di squadra. E la notizia di oggi significa che Salah prolungherà la sua permanenza di otto anni ad Anfield e anche in futuro continuerà ad aiutare la squadra di Arne Slot a lottare per i trofei più importanti di questo gioco". Un comunicato accompagnato anche dalle parole registrate da Salah all'interno del video pubblicato sui social dalla società, con i tifosi di Anfield che aspettavano da tempo questo momento: "Amo essere qui, ho vissuto gli anni migliori della mia carriera qui. Mi sto godendo la mia vita qui, il mio calcio, la mia famiglia si sente a casa. Noi ci godiamo ogni momento nella città e nel club. È sempre un momento speciale giocare ad Anfield, è unico. Il calore che senti qui dentro, la canzone prima della partita, ogni cosa, ogni volta che segno e sento la mia canzone è qualcosa di speciale. E la storia continua".

Le prime parole di Salah dopo il rinnovo

"Certo che sono molto emozionato - ha ribadito Salah ai canali ufficiali del Liverpool, a margine del rinnovo -. Ora abbiamo una grande squadra, ma anche prima ce l'avevamo. Ho firmato perché penso che abbiamo la possibilità di vincere altri trofei e goderci il mio calcio. È fantastico, ho passato i miei anni migliori qui. Ho giocato otto anni, speriamo che diventino 10. Mi godo la vita qui, mi godo il calcio. Ho avuto gli anni migliori della mia carriera. Vorrei dire ai tifosi che sono molto, molto felice di essere qui. Ho firmato qui perché credo che possiamo vincere molti grandi trofei insieme. Continuate a sostenerci e daremo il massimo, speriamo in futuro di vincere altri trofei".