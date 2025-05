Salah furioso con alcuni tifosi del Liverpool: “Non è così che ci comportiamo”

Mohamed Salah al fianco di Trent Alexander-Arnold , fischiato quando è entrato in campo domenica scorsa contro l'Arsenal dopo l'annuncio dell'addio ai Reds e destinato al Real Madrid : "Sono dispiaciuto? Assolutamente. Sono rimasto sorpreso perché non è così che ci comportiamo noi tifosi del Liverpool . I tifosi sono stati duri con lui. Non se lo meritava, perché ha dato tutto".

Salah: "Alexander-Arnold ha dato tutto per 20 anni: cosa avrebbe potuto fare di più?"

Salah ha poi aggiunto: "Ha dato tutto per 20 anni. Spero che questo atteggiamento cambi nella prossima partita perché merita il miglior addio possibile al club. Ha fatto molto per la città e molto per il club. È stato probabilmente il miglior giocatore cresciuto in casa nella storia del club e aveva bisogno di una nuova sfida. Ha bisogno di cambiare e mettersi alla prova. Me ne ha parlato. È così difficile mentalmente per qualcuno stare 20 anni in un club. È il posto che ami, sì. Adori quel posto. Ma andare ogni giorno nello stesso posto può spingerti a deprimerti. Ha 26 anni e ha vinto due volte il campionato. Cosa avrebbe potuto fare di più? Gli auguro davvero il meglio".