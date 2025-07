Salah scioccato dopo la morte di Diogo Jota: "Sarà davvero dura quando..."

Il giorno dopo il tragico incidente che è costato la vita a Diogo Jota e a suo fratello André, continuano ad arrivare numerosi messaggi di cordoglio da parte di colleghi, amici ed ex compagni di squadra del calciatore portoghese. Tra questi, anche Mohamed Salah ha voluto dedicare un pensiero speciale al compagno. ubblicando questa mattina un messaggio toccante sul proprio profilo Instagram.

Salah, il messaggio per Diogo Jota

Questa il messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram: "Il mio pensiero va a sua moglie, ai suoi figli, e ovviamente ai suoi genitori che improvvisamente hanno perso i loro figli. Chi è vicino a Diogo e suo fratello André ha bisogno di tutto il sostegno possibile. Non saranno mai dimenticati".

"Sono davvero senza parole"

L’attaccante egiziano ha poi aggiunto parole cariche di dolore: "Sono davvero senza parole. Fino a ieri, non avrei mai pensato che ci sarebbe stato qualcosa che mi avrebbe spaventato di tornare a Liverpool dopo la pausa. I compagni di squadra vanno e vengono ma non così. Sarà estremamente difficile accettare che Diogo non ci sarà quando torneremo".