Diogo Jota, un compagno del Liverpool gli dedica un tatuaggio. E l'Inghilterra si commuove

Tsimikas e il tatuaggio in ricordo di Diogo Jota

È il caso di Kostas Tsimikas. Il terzino greco del Liverpool ha deciso di tatuarsi sulla sua mano sinistra il ricordo di Diogo Jota: un 20, il suo numero di maglia, e la scritta "Wish you were here", "Vorrei che tu fossi qui". Un tatuaggio molto significativo che ha fatto emozionare tutto il mondo del calcio inglese e non solo. I due arrivarono insieme al Liverpool nel 2020, Tsimikas dall'Olympiacos e Jota dal Wolverhampton. Crearono, quindi, un legame importante e d'amicizia fin da quel giorno e insieme festeggiarono i vari trofei conquistati con la maglia dei Reds, dalla Premier dello scorso anno fino alle due Coppe di Lega, l'Fa Cup e la Community Shield.