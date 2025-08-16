Chiesa, il primo gol in Premier e la dedica da brividi a Diogo Jota: "Da lassù..."

Liverpool-Bournemouth 4-2: cronaca, statistiche e tabellino

Chiesa, la dedica a Diogo Jota dopo il gol con il Liverpool

Una rete speciale per Chiesa che l'ha voluta dedicare a Diogo Jota, suo compagno di squadra tragicamente scomparso a inizio luglio, quando insieme al fratello è morto in un incidente stradale: "Il mio primo pensiero dopo il gol è andato a Diogo, a suo fratello e a tutta la loro famiglia - ha detto l'azzurro nel post partita -. È stato un momento toccante, quel pallone mi ha aiutato a spingerlo dentro da lassù. Voglio pensare che sia così". Chiesa parla poi del suo presente e del suo futuro: "Questo gol mi ripaga del lavoro fatto, l'anno scorso ero arrivato in condizioni complicate, alla Juve non mi ero allenato e sono arrivato qui in difficoltà, con un ritmo di un altro livello. Non so perché fosse stata presa questa decisione, ma il non allenarsi per un mese mi ha penalizzato nel mio percorso ad Anfield. Slot mi ha sempre incoraggiato. Qui al Liverpool sono molto felice, sono in una delle più forti al mondo e lo ha dimostrato anche il mercato".