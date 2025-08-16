Chiesa, il primo gol in Premier e la dedica da brividi a Diogo Jota: "Da lassù..."

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Una serata speciale quella vissuta a Ferragosto da Enrico Chiesa, che ad Anfield ha contribuito in maniera decisiva alla vittoria del Liverpool campione d'Inghilterra sul Bournemouth nel match che ha aperto la Premier League 2025/26. Gettato nella mischia da Arne Slot all'82', quando il risultato era ancora sul 2-2, l'azzurro (alla sua seconda stagione con i 'Reds') ha segnato all'88' la sua prima rete nel campionato inglese spianando così la strada per la vittoria ai padroni di casa, che hanno poi trovato anche il quarto gol.
Una rete speciale per Chiesa che l'ha voluta dedicare a Diogo Jota, suo compagno di squadra tragicamente scomparso a inizio luglio, quando insieme al fratello è morto in un incidente stradale: "Il mio primo pensiero dopo il gol è andato a Diogo, a suo fratello e a tutta la loro famiglia - ha detto l'azzurro nel post partita -. È stato un momento toccante, quel pallone mi ha aiutato a spingerlo dentro da lassù. Voglio pensare che sia così". Chiesa parla poi del suo presente e del suo futuro: "Questo gol mi ripaga del lavoro fatto, l'anno scorso ero arrivato in condizioni complicate, alla Juve non mi ero allenato e sono arrivato qui in difficoltà, con un ritmo di un altro livello. Non so perché fosse stata presa questa decisione, ma il non allenarsi per un mese mi ha penalizzato nel mio percorso ad Anfield. Slot mi ha sempre incoraggiato. Qui al Liverpool sono molto felice, sono in una delle più forti al mondo e lo ha dimostrato anche il mercato".