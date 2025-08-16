Chiesa il redivivo, la rinascita in sei minuti. Ora il Liverpool che farà?  

Sei minuti per rovesciare qualsiasi pronostico su un futuro che sembrava ormai scritto. Tanto ci ha messo Federico Chiesa per fare quello che non gli era riuscito nei precedenti dodici mesi: lasciare un segno nel Liverpool. Entrato all’82’ per giocare come punta al posto del neoacquisto Ekitiké (a proposito, che impatto: gol e assist alla prima a Anfield), all’88’ ha segnato il gol che ha spianato la strada