Leoni fuori 8 mesi, la promessa sui social: “Farò di tutto…”. Chiesa in Champions

L'esordio da favola di Giovanni Leoni , in grado di incantare tutti i tifosi, è diventato in breve tempo un incubo . Il giovane difensore ha infatti riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro nel giorno del suo debutto con la maglia del Liverpool, contro il Southampton, nella gara di Coppa di Lega. Una notizia tremenda per i Reds, per il calciatore e per tutti i tifosi, già conquistati dalla classe e dalla padronanza dell’ex Parma, apparso quasi un veterano per più di un’ora.

Le notizie a caldo sono state subito negative. Lo stesso Slot, nel post gara, aveva raccontato ai giornalisti: «Giovanni negli spogliatoi era sconsolato perché aveva pessime sensazioni». La risonanza di ieri ha confermato tutto. Ora ci sarà quindi l’intervento chirurgico, seguito da un recupero molto lungo: l’obiettivo del classe 2006 è quello di tornare per la fine della stagione. «Ci tengo a ringraziare di cuore ogni singola persona che mi ha dimostrato vicinanza in questo momento difficile. Non è stato il debutto che avevo sempre sognato, ma darò tutto me stesso per tornare al più presto a giocare in questo stadio magico», ha scritto Leoni su Instagram.

Leoni ko, Chiesa in lista Champions

Adesso i Reds sono pronti a inserire Federico Chiesa nella lista per la Champions League. L’attaccante era rimasto molto deluso dall’esclusione, ma non si è mai perso d’animo: anche contro il Southampton ha dimostrato di essere un altro calciatore rispetto a quello della passata stagione. Ha firmato i due assist ed è stato eletto man of the match, incassando anche gli elogi di Slot a fine gara. I tifosi, del resto, lo hanno sempre sostenuto e incoraggiato, dedicandogli anche un coro. Felici per Chiesa, quindi, ma tanto tristi e increduli per quanto accaduto a Leoni. Durante la partita di martedì, molti sostenitori avevano parlato di Leoni come il miglior debuttante con la maglia del Liverpool. Hanno apprezzato la sua classe, la sua eleganza e la sua determinazione. Ha recuperato palloni, vinto contrasti e duelli: un’ottima prova, quindi, sotto ogni punto di vista, fino al momento della torsione innaturale del ginocchio nel tentativo di fermare un avversario, che lo ha costretto a uscire in barella al minuto 81.

Infortunio Leoni, shock per il Liverpool e la Nazionale

Leoni è stato acquistato dal Liverpool la scorsa estate per 35 milioni di euro, bonus inclusi. Il suo ingaggio è stato voluto fortemente da Slot e dal suo staff, rimasti letteralmente stregati dai report sul calciatore preparati dagli osservatori dei Reds. Lo stesso difensore si è mostrato particolarmente entusiasta di indossare la maglia dei Reds. Il suo inserimento è stato quindi subito positivo, ma graduale. Già la scorsa settimana, Slot aveva deciso che lo avrebbe schierato nella gara contro il Southampton. L’infortunio di Leoni è anche una bruttissima notizia per la Nazionale. Dopo le ultime convocazioni, Gattuso era infatti pronto a lanciarlo.