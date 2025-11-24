Liverpool, tifosi in ansia: il rendimento di Salah fa paura

Il Liverpool è in crisi. La pesante sconfitta contro il Nottingham Forest , la sesta in Premier League , mette infatti nei guai anche il tecnico Slot, sotto accusa per il rendimento e i risultati della sua squadra. Nonostante il mercato da circa 500 milioni di euro e gli arrivi di Isak e Wirtz , i Reds sono infatti alla prese con un grandissimo momento di difficoltà. L’ Arsenal è a più undici in classifica e tra i tifosi c’è chi persino sogna il ritorno di Klopp .

Il rinnovo del campione egiziano fa discutere

Tra i problemi della squadra ci sono sicuramente i tanti infortuni, ma anche il rendimento di alcune star come Salah. Il rinnovo dell’attaccante fino al 2027 è tornato quindi un tema di discussione tanto che, secondo alcuni addetti ai lavori, si sarebbe rivelato controproducente. “Se le cose vanno bene o male la responsabilità è sempre mia - ha dichiarato il tecnico Slot al termine della gara contro il Nottingham Forrest -. Abbiamo giocatori di qualità e spetta a me tirar fuori il meglio da ognuno di loro”. La squadra quest'anno è apparsa troppo sbilanciata. Tra i compiti dell'allenatore c'è quindi anche quello di tornare agli equilibri del passato.