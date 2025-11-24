Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 24 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Liverpool, tifosi in ansia: il rendimento di Salah fa paura© EPA

Liverpool, tifosi in ansia: il rendimento di Salah fa paura

I Reds sono in crisi. La sconfitta contro il Nottingham Forest fa rumore e c'è chi sogna il ritorno di Klopp
Eleonora Trotta
1 min
Liverpool

Liverpool

Tutte le notizie sulla squadra

Il Liverpool è in crisi. La pesante sconfitta contro il Nottingham Forest, la sesta in Premier League, mette infatti nei guai anche il tecnico Slot, sotto accusa per il rendimento e i risultati della sua squadra. Nonostante il mercato da circa 500 milioni di euro e gli arrivi di Isak e Wirtz, i Reds sono infatti alla prese con un grandissimo momento di difficoltà. L’Arsenal è a più undici in classifica e tra i tifosi c’è chi persino sogna il ritorno di Klopp.

Il rinnovo del campione egiziano fa discutere

Tra i problemi della squadra ci sono sicuramente i tanti infortuni, ma anche il rendimento di alcune star come Salah. Il rinnovo dell’attaccante fino al 2027 è tornato quindi un tema di discussione tanto che, secondo alcuni addetti ai lavori, si sarebbe rivelato controproducente. “Se le cose vanno bene o male la responsabilità è sempre mia - ha dichiarato il tecnico Slot al termine della gara contro il Nottingham Forrest -. Abbiamo giocatori di qualità e spetta a me tirar fuori il meglio da ognuno di loro”. La squadra quest'anno è apparsa troppo sbilanciata. Tra i compiti dell'allenatore c'è quindi anche quello di tornare agli equilibri del passato. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liverpool

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS