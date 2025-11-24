Corriere dello Sport.it
lunedì 24 novembre 2025
Crisi Liverpool, Slot a rischio esonero: "Occhi sulla Serie A per il possibile sostituto"

Il pesante ko maturato ad 'Anfield' con il Nottingham Forest apre scenari impensabili in casa 'Reds': dal clamoroso ritorno di Klopp all'opzione Gerrard ma non solo. Tutti i dettagli
LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Chi lo avrebbe mai detto. Pochi mesi fa (era il 27 aprile) l'allenatore del Liverpool, Arne Slot, festeggiava con Salah e compagni sul prato di Anfield Road la conquista della Premier League, il 20° titolo nella storia del Liverbird. Ora, dopo il pesante ko maturato con il Nottingham Forest, l'undicesimo posto in classifica e un clima di tensione crescente, la posizione del tecnico olandese è più traballante che mai, tanto che la stampa britannica inizia a parlare apertamente di rischio esonero.

Liverpool, Slot rischia l'esonero. Dall'Inghilterra: "Ecco i nomi dei possibili sostituti. Occhi puntati anche sulla Serie A"

Il quotidiano britannico 'The Sun' ha infatti rivelato che la dirigenza dei 'Reds' starebbe valutando con attenzione la situazione dell'ex allenatore del Feyenoord, sotto contratto con il Liverpool fino al 30 giugno del 2027. Dopo le due pesanti sconfitte per 3-0 rimediate prima della sosta con il Manchester City e l'ultima, due giorni fa, con il Forest ad 'Anfield', starebbero iniziando a circolare i primi nomi per la successione. Uno dei nomi più caldi è quello di Oliver Glasner, allenatore del Crystal Palace campione in carica dell'FA Cup mentre si parla con insistenza anche di un clamoroso ritorno di Jurgen Klopp. Nella short list del Liverpool figurano anche la leggenda del club, Steven Gerrard, e Zinedine Zidane, prima scelta della Nazionale francese per il dopo Deschamps. Il Liverpool però, secondo il celebre tabloid inglese, starebbe riflettendo anche su Cesc Fabregas, in questo momento "l'allenatore più promettente d'Europa. L'ex regista di Arsenal e Chelsea ha portato il Como al decimo posto nella sua prima stagione in Serie A e ora è ottavo tra le squadre più divertenti da guardare in giro per il Vecchio Continente. Il 38enne - si legge - è un'opzione giovane e attuale che molti top club europei stanno prendendo in considerazione. Avendo alle spalle una carriera di grande successo con il Barcellona e la Spagna, oltre che in Premier League, ha trasferito il suo talento dal campo alla panchina".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

