Salah entra in campo con il Liverpool, standing ovation. Lui reagisce così

La questione Salah sembra momentaneamente rientrata. Dopo il colloquio con l'allenatore , Arne Slot ha deciso di farlo tornare tra i convocati per la partita di Premier League contro il Brighton . Mentre l'egiziano stava tornando negli spogliatoi al termine del riscaldamento, i tifosi sugli spalti di Anfield lo hanno applaudito e lui, mentre parlava con Roberston , ha ricambiato con altri applausi. Salah è partito dalla panchina, ma Slot è stato costretto a mandarlo in campo già al 26' del primo tempo al posto dell'infortunato Joe Gomez .

Salah torna in campo e fa assist: standing ovation di Anfield

Al momento dell'annuncio del suo ingresso in campo, è partita la standing ovation di Anfield per la leggenda dei Reds. Tantissimi i tifosi in tutto lo stadio che avevano cartelli e striscioni per lui, che è entrato in campo e ha fatto una grande partita contribuendo anche al secondo gol. Infatti l'assist per Ekitiké, che ha firmato il 2-0, arriva proprio da Mo Salah, visibilmente commosso per l'affetto mostrato dai tifosi. Lo strappo con l'ambiente e con l'allenatore sembra ricucito.