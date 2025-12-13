Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 13 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Salah entra in campo con il Liverpool, standing ovation. Lui reagisce così© Getty Images

Salah entra in campo con il Liverpool, standing ovation. Lui reagisce così

Arne Slot, dopo un colloquio con lui, lo ha fatto rientrare nei convocati per poi mandarlo in campo nel primo tempo
TagsSalahLiverpoolAnfield
La questione Salah sembra momentaneamente rientrata. Dopo il colloquio con l'allenatore, Arne Slot ha deciso di farlo tornare tra i convocati per la partita di Premier League contro il Brighton. Mentre l'egiziano stava tornando negli spogliatoi al termine del riscaldamento, i tifosi sugli spalti di Anfield lo hanno applaudito e lui, mentre parlava con Roberston, ha ricambiato con altri applausi. Salah è partito dalla panchina, ma Slot è stato costretto a mandarlo in campo già al 26' del primo tempo al posto dell'infortunato Joe Gomez.

Salah torna in campo e fa assist: standing ovation di Anfield

Al momento dell'annuncio del suo ingresso in campo, è partita la standing ovation di Anfield per la leggenda dei Reds. Tantissimi i tifosi in tutto lo stadio che avevano cartelli e striscioni per lui, che è entrato in campo e ha fatto una grande partita contribuendo anche al secondo gol. Infatti l'assist per Ekitiké, che ha firmato il 2-0, arriva proprio da Mo Salah, visibilmente commosso per l'affetto mostrato dai tifosi. Lo strappo con l'ambiente e con l'allenatore sembra ricucito.

 

 

 

