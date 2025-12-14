Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 14 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Salah parte per la Coppa D’Africa: perché il suo agente parlerà con il Liverpool© EPA

Salah parte per la Coppa D’Africa: perché il suo agente parlerà con il Liverpool

Ramy Abbas, procuratore del campione egiziano, resta in contatto con i Reds per trovare una soluzione definitiva
Eleonora Trotta
1 min
Le lacrime, gli applausi e quegli occhi lucidi: Momo Salah ieri ha salutato così i tifosi del Liverpool prima della partenza per la Coppa d’Africa. L’attaccante egiziano è atteso come grande protagonista con la sua Nazionale, ma anche nei prossimi giorni si continuerà a parlare del suo mercato: il suo agente, Ramy Abbas, rimarrà infatti in contatto con i Reds per trovare una soluzione definitiva riguardo al futuro del calciatore.

Slot ammette: “Salah tornerà qui dopo la Coppa d’Africa”

I Reds fanno trapelare sempre lo stesso messaggio: non siamo intenzionati a venderlo; Momo, da parte sua, è legatissimo al club e all’ambiente ma verrà sommerso da nuove offerte dai club sauditi e dal Galatasaray. “Se Momo tornerà dopo la Coppa d’Africa? Sì”, ha risposto il tecnico Arne Slot a precisa domanda sul campione 33enne. L’ex Roma, nel frattempo, ha stabilito un altro record: con l’assist contro il Brighton, ha toccato la quota 277 tra gol e assist nel campionato inglese.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

