Perché Chiesa non cambia idea sul calciomercato

Federico Chiesa non cambia idea: il suo obiettivo resta quello di proseguire l'avventura al Liverpool. Ci sono tre società, tra cui l'Atalanta, che lo seguono ma al momento non sono arrivate vere aperture dall'attaccante. L'ex bianconero è legatissimo ai tifosi e all'ambiente, che a loro volta sono rimasti stregati da lui e vorrebbero vederlo giocare con maggiore continuità. Diverso, però, è il pensiero di Slot, che contro il Wolverhampton ha deciso di sostituirlo al 61esimo. Con Salah impegnato in Coppa d'Africa e Szoboszlai fuori per squalifica, il classe '97 è stato schierato dall'inizio, ma la sua prestazione non ha convinto troppo l'allenatore degli inglesi. Slot non lo ha ritenuto del tutto affidabile e ha preferito sostituirlo.