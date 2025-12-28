Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 28 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Perché Chiesa non cambia idea sul calciomercato© Getty Images

Perché Chiesa non cambia idea sul calciomercato

L'attaccante italiano vuole rimanere in Inghilterra, ma Slot non lo ritiene ancora del tutto affdabile
Eleonora Trotta
1 min
Liverpool

Liverpool

Tutte le notizie sulla squadra

Federico Chiesa non cambia idea: il suo obiettivo resta quello di proseguire l'avventura al Liverpool. Ci sono tre società, tra cui l'Atalanta, che lo seguono ma al momento non sono arrivate vere aperture dall'attaccante. L'ex bianconero è legatissimo ai tifosi e all'ambiente, che a loro volta sono rimasti stregati da lui e vorrebbero vederlo giocare con maggiore continuità. Diverso, però, è il pensiero di Slot, che contro il Wolverhampton ha deciso di sostituirlo al 61esimo. Con Salah impegnato in Coppa d'Africa e Szoboszlai fuori per squalifica, il classe '97 è stato schierato dall'inizio, ma la sua prestazione non ha convinto troppo l'allenatore degli inglesi. Slot non lo ha ritenuto del tutto affidabile e ha preferito sostituirlo. 

I tifosi restano dalla parte di Chiesa

I sostenitori dei Reds restano però dalla parte di Chiesa. Ne apprezzano l'impegno e l'attaccamento e, per questo, chiedono di vederlo più spesso in campo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

