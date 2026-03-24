Salah lascia il Liverpool a fine stagione, l'annuncio sui social: "Per sempre casa mia"
Mohamed Salah dice addio al Liverpool. Ad annunciarlo è stato lo stesso fuoriclasse egiziano attraverso un video da brividi sui social, dove ha salutato ufficialmente i tifosi dei Reds, visibilmente emozionato: "Per sempre casa mia". L'ex Roma e Fiorentina, che interromperà anzitempo un contratto con scadenza 2027, era stato già vicino alla rottura con il club della Merseyside pochi mesi fa, quando non era stato convocato da Slot in occasione della sfida di San Siro con l'Inter di Chivu.
Salah dice addio al Liverpool: l'annuncio da brividi sui social
Arrivato dalla Roma nel 2017, Momo Salah ha finora collezionato con la maglia del Liverpool 255 gol in 435 presenze, fino a raggiungere il terzo posto nella classifica dei migliori marcatori di sempre dei Reds. Ha vinto la prestigiosa Scarpa d’Oro della Premier League per quattro volte, accumulando numerosi riconoscimenti sotto il profilo individuale. "Purtroppo è arrivato il momento. Questa è la prima parte del mio addio. Lascerò il Liverpool alla fine della stagione", ha detto in apertura del video social Salah, con le lacrime agli occhi e i suoi trofei sullo sfondo. E poi ha aggiunto: "Non avrei mai immaginato quanto questo club, questa città, queste persone, sarebbero diventati parte della mia vita. Liverpool non è solo una squadra di calcio. È una passione, una storia, uno spirito, che non posso spiegare a chi non fa parte di questo club".
Salah: "I tifosi del Liverpool? Non ho parole sufficienti"
Momo Salah, nel corso del video pubblicato sui suoi canali social ufficiali, ha speso parole al miele per l'ambiente Liverpool e per i tifosi dei Reds, che lo accompagneranno fino alla fine della stagione sportiva: "Abbiamo festeggiato tante vittorie. Abbiamo vinto i trofei più importanti. E abbiamo combattuto insieme nel momento più importante della nostra vita. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto parte di questo club durante la mia permanenza qui, in particolare i compagni di squadra, passati e presenti. Ai tifosi: non ho parole sufficienti. Il supporto che mi avete dimostrato nel momento più bello della mia carriera e il fatto che mi siate stati vicini nei momenti più difficili. È qualcosa che non dimenticherò mai e che porterò sempre con me", parola di Salah.
Il saluto del Liverpool
Questo il comunicato ufficiale del Liverpool, che ha salutato così uno dei calciatori più influenti della storia recente dei Reds: "L'attaccante ha raggiunto un accordo con i Reds che lo vedrà chiudere uno straordinario capitolo di nove anni ad Anfield. Salah ha espresso il desiderio di fare questo annuncio ai tifosi il prima possibile per fornire trasparenza sul suo futuro grazie al rispetto e alla gratitudine che prova nei loro confronti.
Firmato dall'AS Roma nell'estate del 2017, il numero 11 si è affermato saldamente come uno dei più grandi giocatori della storia del Liverpool, aiutando il club a vincere due titoli di Premier League, la Champions League, la Coppa del Mondo per club FIFA, la Supercoppa UEFA, la FA Cup e due Coppe di Lega, oltre a un FA Community Shield. Con 255 gol in 435 presenze fino ad oggi, l'egiziano è terzo nella classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi dei Reds, vincendo la Scarpa d'Oro della Premier League in quattro occasioni oltre a una serie di riconoscimenti personali.
Con ancora molto da giocare per questa stagione, Salah è fermamente concentrato nel cercare di ottenere il miglior risultato possibile per il Liverpool e, quindi, il momento di celebrare appieno la sua eredità e i suoi successi seguirà più avanti nel corso dell'anno, quando darà l'addio ad Anfield".
Mohamed Salah dice addio al Liverpool. Ad annunciarlo è stato lo stesso fuoriclasse egiziano attraverso un video da brividi sui social, dove ha salutato ufficialmente i tifosi dei Reds, visibilmente emozionato: "Per sempre casa mia". L'ex Roma e Fiorentina, che interromperà anzitempo un contratto con scadenza 2027, era stato già vicino alla rottura con il club della Merseyside pochi mesi fa, quando non era stato convocato da Slot in occasione della sfida di San Siro con l'Inter di Chivu.
Salah dice addio al Liverpool: l'annuncio da brividi sui social
Arrivato dalla Roma nel 2017, Momo Salah ha finora collezionato con la maglia del Liverpool 255 gol in 435 presenze, fino a raggiungere il terzo posto nella classifica dei migliori marcatori di sempre dei Reds. Ha vinto la prestigiosa Scarpa d’Oro della Premier League per quattro volte, accumulando numerosi riconoscimenti sotto il profilo individuale. "Purtroppo è arrivato il momento. Questa è la prima parte del mio addio. Lascerò il Liverpool alla fine della stagione", ha detto in apertura del video social Salah, con le lacrime agli occhi e i suoi trofei sullo sfondo. E poi ha aggiunto: "Non avrei mai immaginato quanto questo club, questa città, queste persone, sarebbero diventati parte della mia vita. Liverpool non è solo una squadra di calcio. È una passione, una storia, uno spirito, che non posso spiegare a chi non fa parte di questo club".
Salah: "I tifosi del Liverpool? Non ho parole sufficienti"
Momo Salah, nel corso del video pubblicato sui suoi canali social ufficiali, ha speso parole al miele per l'ambiente Liverpool e per i tifosi dei Reds, che lo accompagneranno fino alla fine della stagione sportiva: "Abbiamo festeggiato tante vittorie. Abbiamo vinto i trofei più importanti. E abbiamo combattuto insieme nel momento più importante della nostra vita. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto parte di questo club durante la mia permanenza qui, in particolare i compagni di squadra, passati e presenti. Ai tifosi: non ho parole sufficienti. Il supporto che mi avete dimostrato nel momento più bello della mia carriera e il fatto che mi siate stati vicini nei momenti più difficili. È qualcosa che non dimenticherò mai e che porterò sempre con me", parola di Salah.