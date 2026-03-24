Salah lascia il Liverpool a fine stagione, l'annuncio sui social: "Per sempre casa mia"

Mohamed Salah dice addio al Liverpool . Ad annunciarlo è stato lo stesso fuoriclasse egiziano attraverso un video da brividi sui social, dove ha salutato ufficialmente i tifosi dei Reds, visibilmente emozionato: "Per sempre casa mia". L'ex Roma e Fiorentina, che interromperà anzitempo un contratto con scadenza 2027, era stato già vicino alla rottura con il club della Merseyside pochi mesi fa, quando non era stato convocato da Slot in occasione della sfida di San Siro con l'Inter di Chivu .

Salah dice addio al Liverpool: l'annuncio da brividi sui social

Arrivato dalla Roma nel 2017, Momo Salah ha finora collezionato con la maglia del Liverpool 255 gol in 435 presenze, fino a raggiungere il terzo posto nella classifica dei migliori marcatori di sempre dei Reds. Ha vinto la prestigiosa Scarpa d’Oro della Premier League per quattro volte, accumulando numerosi riconoscimenti sotto il profilo individuale. "Purtroppo è arrivato il momento. Questa è la prima parte del mio addio. Lascerò il Liverpool alla fine della stagione", ha detto in apertura del video social Salah, con le lacrime agli occhi e i suoi trofei sullo sfondo. E poi ha aggiunto: "Non avrei mai immaginato quanto questo club, questa città, queste persone, sarebbero diventati parte della mia vita. Liverpool non è solo una squadra di calcio. È una passione, una storia, uno spirito, che non posso spiegare a chi non fa parte di questo club".

Salah: "I tifosi del Liverpool? Non ho parole sufficienti"

Momo Salah, nel corso del video pubblicato sui suoi canali social ufficiali, ha speso parole al miele per l'ambiente Liverpool e per i tifosi dei Reds, che lo accompagneranno fino alla fine della stagione sportiva: "Abbiamo festeggiato tante vittorie. Abbiamo vinto i trofei più importanti. E abbiamo combattuto insieme nel momento più importante della nostra vita. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto parte di questo club durante la mia permanenza qui, in particolare i compagni di squadra, passati e presenti. Ai tifosi: non ho parole sufficienti. Il supporto che mi avete dimostrato nel momento più bello della mia carriera e il fatto che mi siate stati vicini nei momenti più difficili. È qualcosa che non dimenticherò mai e che porterò sempre con me", parola di Salah.