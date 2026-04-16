Ekitiké shock: infortunio tremendo in Champions. Salterà i Mondiali 2026

Sognava di vivere una grande notte europea, dimostrando il suo valore alla Francia e alla sua ex squadra, il Psg. Il ritorno dei quarti di finale di Champions ad Anfield si è trasformato invece in un incubo per Hugo Ekitiké , che si è procurato la rottura del tendine d’Achille e dovrà stare a lungo fermo perdendo anche i Mondiali . Martedì sera, alla mezz’ora del primo tempo di Liverpool-Paris SG , mentre lottava a centrocampo l’attaccante francese ha sentito d’improvviso un forte dolore al polpaccio ed è caduto a terra.

Ekitiké, lungo stop: i tempi di recupero dell'attaccante del Liverpool

Compagni e avversari sono subito accorsi formando un capannello attorno a lui, percependo la gravità dell’infortunio, ed Ekitiké ha lasciato il campo in barella tra gli applausi. Già nel dopo partita, il suo compagno di squadra (anche di nazionale), Konaté, aveva parlato di brutto infortunio, escludendo subito la presenza dell’attaccante al Mondiale. Ieri, il calciatore si è sottoposto agli esami che, secondo quanto riferito da fonti non ufficiali, hanno rivelato la rottura del tendine d’Achille della gamba destra. Stop di circa 8-9 mesi, salterà Mondiale e buona parte della prossima stagione.

Allarme in attacco per il Liverpool

LIVERPOOL NEI GUAI. Rientro verso gennaio 2027. Una brutta notizia per la Francia, ma soprattutto per il Liverpool che rinuncewrà lui da ora a metà della prossima stagione. Oggi dovrebbe arrivare il referto ufficiale da parte del club inglese, che come da tradizione ha dedicato il 15 aprile alla sola commemorazione delle vittime di Hillsborough, la più grande tragedia nella storia del calcio inglese, quando 97 tifosi del Liverpool persero la vita in occasione della semifinale di FA Cup del 1989.