Slot sicuro del futuro: "Ho tutte le ragioni per credere che resterò al Liverpool"

Arne Slot guarda avanti con fiducia e si mostra convinto di poter continuare la propria avventura sulla panchina del Liverpool anche nella prossima stagione. Nonostante un'annata ben al di sotto delle aspettative, il tecnico olandese ha ribadito di sentirsi pienamente coinvolto nel progetto del club e di avere validi motivi per pensare che resterà alla guida dei Reds.

Slot risponde alle critiche

Dopo aver conquistato la Premier League 2024-2025, la seconda stagione di Slot ad Anfield si è rivelata molto più complicata. Il Liverpool ha accusato un netto calo di rendimento e ha vissuto anche momenti di tensione interna, tra cui il rapporto non sempre semplice con Mohamed Salah. In conferenza stampa, il tecnico ha commentato con serenità le discussioni sul suo futuro: "Quando un club o un allenatore non vive la sua miglior stagione, è normale che si apra un dibattito. Non accade solo al Liverpool, ma ovunque nel mondo. Questa è la nuova realtà del calcio. Non sta a me giudicare chi mi critica: tutti hanno il diritto di esprimere la propria opinione".

"Sono sotto contratto e mi sento parte del progetto"

Alla domanda se potesse garantire categoricamente la sua permanenza, Slot ha risposto con prudenza ma anche con grande sicurezza: "Non dipende soltanto da me, ma ho tutte le ragioni per credere che sarò ancora l'allenatore del Liverpool la prossima stagione. Ho un contratto fino al 2027 e, per quanto emerso dalle conversazioni con il club, questa è la mia convinzione". Parole che confermano la volontà reciproca di proseguire insieme, nonostante una stagione in cui il Liverpool non è riuscito a tenere il passo di un Arsenal dominatore del campionato. I Reds occupano attualmente il quarto posto in classifica e venerdì sera saranno impegnati in trasferta sul campo dell'Aston Villa, quinta forza del torneo ma appaiata in classifica. Un confronto diretto fondamentale nella corsa alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League.