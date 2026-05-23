Il Liverpool dice addio a Salah con video commovente: i tifosi di tutto il mondo in estasi

Il Liverpool si appresta a salutare Salah. Arrivato nell'estate del 2017 dalla Roma l'attaccante egiziano ha fatto la storia del club inglese, con uno score di parziale di 257 gol e 122 assist in 441 partite. Con I Reds, Salah si è laureato cinque volte capocannoniere della Premier League, ha vinto la Champions League nel 2019, si è laureato campione del Mondo nel 2020 e ha vinto due volte la Premier: nel 2020 e 2025. In bacheca anche una Coppa d'Inghilterra, due Coppe di Lega, una Supecoppa di Inghilterra e una Supercoppa Europea.