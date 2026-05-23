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sabato 23 maggio 2026
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Il Liverpool dice addio a Salah con video commovente: i tifosi di tutto il mondo in estasi

L'attaccante egiziano sta per concludere la sua fantastica avventura con la maglia dei Reds, che lo hanno celebrato attraverso i social
3 min
TagsSalahLiverpoolAddio Salah Liverpool
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Il Liverpool si appresta a salutare Salah. Arrivato nell'estate del 2017 dalla Roma l'attaccante egiziano ha fatto la storia del club inglese, con uno score di parziale di 257 gol e 122 assist in 441 partite. Con I Reds, Salah si è laureato cinque volte capocannoniere della Premier League, ha vinto la Champions League nel 2019, si è laureato campione del Mondo nel 2020 e ha vinto due volte la Premier: nel 2020 e 2025. In bacheca anche una Coppa d'Inghilterra, due Coppe di Lega, una Supecoppa di Inghilterra e una Supercoppa Europea.

Salah accolto dalle figlie sul rettangolo di gioco di Anfield

Nel video Salah è stato accolto sul rettangolo di gioco di Anfield dalle sue figlie. In sottofondo la canzone "Hoppípolla" del gruppo musicale islandese Sigur Rós. Poi via a una carrellata di immagini per ricordare i suoi gol fondamentali e le sue giocate da urlo. Nei commenti social tanti messaggi da tifosi egiziani, italiani e inglesi, che esprimono il loro amore per lui anche con meme di cuoricini e fazzoletti.

Salah ha ripercorso così i momenti più belli della sua esperienza al Liverpool passando da un quadro all'altro, disseminati sul rettangolo di gioco, per ricordare i momenti più significativi. Domani, domenica 24 maggio, il saluto della sua gente in occasione di Liverpool-Brentford (ore 17).

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liverpool

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