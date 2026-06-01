LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Si è chiusa, dopo due stagioni di trionfi, tragedie e momenti complicati , l'avventura di Arne Slot sulla panchina del Liverpool . L' ex allenatore del Feyenoord - nel mirino del Milan per il post Allegri - ha pagato con l'esonero il quinto posto ottenuto nella stagione appena conclusa, deludente dopo il trionfo in Premier League nella stagione 2024/25 e dopo, soprattutto, il faraonico mercato di 12 mesi fa. Dopo l' ufficialità della separazione con i Reds , l' olandese classe 1978 ha voluto ringraziare, con una lettera aperta e pubblicata sul sito del club, i tifosi: "Esci sotto quel famoso cartello nel tunnel di Anfield e provi un mix di emozioni. Responsabilità, ovviamente. Verso la grande storia di questo club. Aspettativa, naturalmente. Di onorare l'eredità che, per 134 anni, ha reso il Liverpool uno dei club più grandi nel calcio mondiale. E determinazione. Di competere. Di vincere. Di portare il successo a un pubblico di Anfield così rinomato in tutto il mondo", sottolinea Slot .

Slot e il trionfo in Premier nel 2025

"Che tutte quelle emozioni potessero culminare in un titolo di Premier League dopo appena 12 mesi è stato oltremodo speciale", sottolinea ancora Slot riferendosi allo scudetto, il 20° della storia dei 'Reds', conquistato nella stagione 2024/25: "Non è stato solo un trofeo, ma una ricompensa per il duro lavoro, il sacrificio e l'impegno mostrati da così tante persone all'interno del club. È stato reso ancora più significativo perché avete potuto godervelo con noi. Cantando le nostre canzoni, esultando per i gol. E il giorno in cui abbiamo sollevato il trofeo, voi c'eravate. Lungo le strade fuori dallo stadio, riempiendo Anfield in trepidante attesa. Essendovi stato tolto molto di tutto questo nel 2020, non ho mai dimenticato - prosegue Slot - quanto fosse importante che voi faceste parte di tutto ciò. Vedervi riuniti a centinaia di migliaia per le strade di Liverpool per le celebrazioni del titolo ha solo rafforzato questa idea".

"Aver perso Diogo Jota è stato indescrivibile"

"Ciò che è seguito in Water Street più tardi quel giorno - spiega Slot - è stato scioccante e i miei pensieri rimangono con tutti coloro che ne sono stati colpiti. Ho avuto il privilegio di testimoniare in prima persona il vostro spirito di compassione e unità. È uno spirito che ha portato questa città attraverso momenti difficili in passato, e uno che spero aiuterà a portare la giustizia e la responsabilità per cui così tanti hanno condotto campagne nel corso di molti anni. Che solo poche settimane dopo aver festeggiato insieme avremmo perso Diogo è indescrivibile". L'ex allenatore del Liverpool ricorda il campione portoghese, scomparso il 3 luglio scorso all'età di 28 anni: "Più di ogni altra cosa, voglio ricordare un compagno di squadra, un amico e un incredibile essere umano che ha toccato le vite di migliaia di voi ogni volta che ha indossato il famoso stemma di questo club. In uno dei momenti più difficili che questo club abbia mai affrontato, l'amore, la compassione e il supporto mostrati dalla famiglia del Liverpool sono stati straordinari. Lasciando questo club, sarei negligente se non dicessi che il modo in cui avete onorato Diogo e vi siete uniti nel suo ricordo rimarrà con me per sempre. La connessione che condividiamo va oltre il calcio, oltre le notti europee sotto le luci di Anfield o il suono di 'You'll Never Walk Alone' cantato dalla Kop".

Slot ringrazia il Liverpool: "Un piacere lavorare con tutti voi"

"Mi avete fatto sentire il benvenuto fin dall'inizio e mi avete aiutato nel mio percorso. È qualcosa che conservo con cura", afferma Slot che poi ringrazia tutti, dai giocatori a ogni singolo dipendente del club: "Naturalmente, è importante dire grazie. Ai giocatori che hanno indossato lo stemma con orgoglio mentre rappresentavano questo club in tutto il mondo. Allo staff - non solo quelli sul campo di allenamento - ma quelli dietro le quinte, sia che si occupassero della manutenzione dei campi di Anfield sia che lavorassero nella mensa del centro sportivo. Alla dirigenza e alla proprietà del club per la vostra fiducia e la vostra direzione. Alle leggende che mi hanno supportato e mi hanno trasmesso l'importanza di 'The Liverpool Way'. È stato un piacere lavorare con tutti voi".

"Vi lascio nell'élite del calcio europeo"

"Il 20° titolo di campionato del Liverpool appartiene a tutti noi e rimarrà un capitolo importante nella sua storia. Di questo dovremmo essere tutti orgogliosi. Questo club si giudicherà sempre dai massimi onori. Così deve essere. Ma me ne vado anche sapendo che il club è esattamente dove gli compete: tra l'élite d'Europa", sottolinea Slot con orgoglio. "Assicurarsi il calcio della Champions League era una responsabilità importante e garantisce che il Liverpool possa continuare a competere ai massimi livelli nella prossima stagione e oltre. Lascio con totale fiducia in ciò che ci aspetta. I giocatori che hanno dato così tanto a questo club, che ne hanno sostenuto i valori e hanno contribuito a creare così tanti momenti indimenticabili, hanno costruito fondamenta che dureranno nel tempo. Allo stesso tempo, sta emergendo una nuova generazione, pronta a scrivere la propria storia e ad abbracciare la responsabilità che deriva dall'indossare questa maglia".

"Il cambiamento fa parte del calcio, ma so che questo club continuerà a rendere orgogliosa la sua gente. Quando mi sono fermato per la prima volta sotto quel cartello nel tunnel di Anfield, sapevo cosa richiedeva questo club. Me ne vado sapendo che non abbiamo mai smesso di lottare per ottenerlo. Arne".