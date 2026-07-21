Addio a Kevin Keegan, il re dei Reds: ha fatto la storia con Liverpool e Amburgo

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Se chiedi chi erano i Beatles, a un certo punto dovresti anche chiederti chi era Kevin Keegan. I Sessanta, gli anni dei baronetti frangettati, a seguire l’epopea di quell’ala destra che dribblava in velocità, ideologia di gioco decisamente contro natura per
Sblocca tutta l'intervista esclusiva
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS