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martedì 21 luglio 2026
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Addio a Kevin Keegan, il re dei Reds: ha fatto la storia con Liverpool e Amburgo

Immarcabile, tra le migliori ali destre del suo tempo. Un figlio della provincia, erede di Best
Cristiano Gatti
1 min
TagsKeeganLiverpool
Liverpool

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Se chiedi chi erano i Beatles, a un certo punto dovresti anche chiederti chi era Kevin Keegan. I Sessanta, gli anni dei baronetti frangettati, a seguire l’epopea di quell’ala destra che dribblava in velocità, ideologia di gioco decisamente contro natura per

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