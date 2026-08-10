Bezos pronto a entrare nel Liverpool: "Acquisirà un terzo del club"

Secondo i media inglesi il fondatore di Amazon fa parte di un consorzio che si appresta a fare il proprio ingresso nella società: i dettagli

2 min

Pubblicato il 10.08.2026, 13:04 (Aggiornato il 10.08.2026, 13:38)

LiverpoolBezosAmazon
LiverpoolLiverpool Tutte le notizie sulla squadra

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Novità in vista in casa Liverpool dove presto, già nei prossimi giorni, potrebbe materializzarsi un nuovo assetto societario con l'ingresso di nuovi capitali.

Jeff Bezos pronto a entrare nel Liverpool

Stando alle indiscrezioni riportate da 'Sky News' infatti, un consorzio che include Jeff Bezos (fondatore di Amazon) è vicino a concludere un accordo per l'acquisizione di circa un terzo delle quote dei 'Reds'. Secondo quanto appreso dall'emittente britannica, Fenway Sports Group (Fsg), azionista di maggioranza del club di Anfield dal 2010, si starebbe preparando ad annunciare la transazione già questa settimana. Il gruppo di investitori di cui fa parte Bezos è guidato da Amit Bhatia, genero del miliardario dell'acciaio Lakshmi Mittal, fino a poco tempo fa azionista del Queens Park Rangers.

 

Liverpool, inaugurato il memoriale dedicato a Diogo Jota e André Silva
Guarda la gallery

 

I 'Reds' a caccia di riscatto in Premier League

Una novità importante per il Liverpool, che nelle settimane scorse ha salutato una bandiera come Mohamed Salah (trasferitosi ai turchi del Trabzonspor) e il tecnico olandese o Arne Slot, sostituito in panchina dal basco Andoni Iraola chiamato a riportare in alto i 'Reds' dopo il quinto posto ottenuto nell'ultima Premier League e reduce da una stagione senza trofei.

Tutte le news
Liverpool

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS