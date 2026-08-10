Bezos pronto a entrare nel Liverpool: "Acquisirà un terzo del club"
LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Novità in vista in casa Liverpool dove presto, già nei prossimi giorni, potrebbe materializzarsi un nuovo assetto societario con l'ingresso di nuovi capitali.
Jeff Bezos pronto a entrare nel Liverpool
Stando alle indiscrezioni riportate da 'Sky News' infatti, un consorzio che include Jeff Bezos (fondatore di Amazon) è vicino a concludere un accordo per l'acquisizione di circa un terzo delle quote dei 'Reds'. Secondo quanto appreso dall'emittente britannica, Fenway Sports Group (Fsg), azionista di maggioranza del club di Anfield dal 2010, si starebbe preparando ad annunciare la transazione già questa settimana. Il gruppo di investitori di cui fa parte Bezos è guidato da Amit Bhatia, genero del miliardario dell'acciaio Lakshmi Mittal, fino a poco tempo fa azionista del Queens Park Rangers.
I 'Reds' a caccia di riscatto in Premier League
Una novità importante per il Liverpool, che nelle settimane scorse ha salutato una bandiera come Mohamed Salah (trasferitosi ai turchi del Trabzonspor) e il tecnico olandese o Arne Slot, sostituito in panchina dal basco Andoni Iraola chiamato a riportare in alto i 'Reds' dopo il quinto posto ottenuto nell'ultima Premier League e reduce da una stagione senza trofei.
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