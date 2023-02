Premier League, Guardiola: che traguardo con il Manchester City! 

Pep Guardiola continua a fare la storia del calcio. Il tecnico del Manchester City ha raggiunto, giocando contro l' Aston Villa , le 250 panchine in Premier League . Dopo aver vinto tutto allenando il Barcellona e il Bayern Monaco , il tecnico catalano è dal 2016 alla guida del City , registrando dei dati impressionanti. Pep, in poco più di 6 anni e mezzo, ha conquistato la vittoria del campionato inglese per ben 4 volte e ha ottenuto la nomina di miglior tecnico dell'anno per 3 , inoltre risulta avere la miglior media vittorie degli altri allenatori della Premier con il 73.5% di vittorie.

Inseguendo Arteta

Pep sta inseguendo il suo quinto titolo di vincitore della Premier League; I Citizens hanno vinto l'ultima giornata contro l'Aston Villa (3-1) e hanno raggiunto 48 punti. La prossima partita sarà contro i rivali dell'Arsenal, prima in classifica, sarà fondamentale per il campionato. La squadra di Kevin De Bruyne e compagni potrebbe raggiungere quella di Arteta a 51 punti in caso di vittoria all'Emirates Stadium e grazie alla differenza reti, risulterebbe prima in classifica.