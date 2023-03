Bufera Walker, la moglie furiosa lo insulta

Il video del terzino del Manchester City Kylie Walker è diventato virale. Nelle immagini mostrate, il calciatore sembra essere ubriaco ed è raffigurato in atteggiamenti al quanto molesti nei confronti di due donne, arrivando a palpare e baciare una delle due e ad abbassarsi i pantaloni . La polizia sta al momento indagando sulla faccenda, e i suoi atteggiamenti potrebbero ricevere delle sanzioni importanti. La reazione della moglie del calciatore Annie Kilner non ha tardato ad arrivare e, secondo quanto riportato dal Sun, la donna avrebbe dato dello stupido al marito per la vergogna che le ha fatto subire.

Il post condiviso su Instagram

La moglie della star del City, dato il disagio subito, è al momento in uno stato di shock e, a conferma di ciò, ha pubblicato un post Instagram abbastanza criptico in cui affermava: "Penso che sia importante ricordare che non importa quanto tu sia buono con le persone, non le renderà buone con te".