Haaland scatenato: interrompe Grealish e urla una frase in diretta tv

In seguito al match di Premier League tra Manchester City e Chelsea , terminato poi 1-0 per gli uomini di Guardiola , De Bruyne e compagni sono apparsi incontenibili. La gioia del titolo conquistato ha prevalso in campo e fuori e, a dimostrazione di ciò, c'è la frase urlata da Haaland all'amico Grealish in diretta tv...

Manchester City, Haaland e la frase urlata a Grealish

Al termine del match tra Manchester City e Chelsea, l'ala inglese dei Citizens, Grealish è stato intervistato da Sky Sports. A interromperlo però c'è stato il suo compagno Haaland che, "intromettendosi" nella trasmissione, gli ha urlato: "I f****** love you, you know that?" ("Ti voglio bene c***o, lo sai questo?").