Manchester City, Guardiola rinnova fino al 2027: l'annuncio ufficiale

Pep Guardiola resterà al Manchester City per altre due stagioni, l'allenatore spagnolo ha trovato l'accordo con i Citizens per il rinnovare il contratto in scadenza nel 2025. Come annunciato dal club sui social, l'ex tecnico del Barça ha prolungato fino al 2027, senza richiedere calusole in caso di retrocessione. Recentemente il City è infatti stato investito da uno scandalo legato al Fair Play finanziario che potrebbe farlo scivolare nella seconda divisione inglese. Un'eventualità che non ha preoccupato Guardiola, che in merito ha risposto così: "Il mio futuro non dipenderà dal fatto che saremo in Premier League o in League One. C’è più possibilità che resti se fossimo in League One che in Champions League”.