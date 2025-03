Guardiola, la risposta ironica a Capello: “Un grande abbraccio…”

"Un arrogante, ha rovinato il calcio" . Le parole di Fabio Capello su Pep Guardiola nel corso di un'intervista a El Mundo hanno assunto una ovvia e notevole eco mediatica. Interpellato in merito nel corso conferenza stampa alla vigilia del match casalingo con il Brighton (ventinovesima giornata di Premier League ), l'allenatore iberico non si è sottratto a una risposta ironica.

Guardiola replica a Capello: "Non sono abbastanza bravo per rovinare il calcio italiano"

Guardiola ha spiegato scherzosamente: "Io ascolto tutto quello che la gente dice di me, tutto, quindi fate attenzione". Poi ha aggiunto: "Non è la prima volta che il signor Fabio Capello dice questo. Non sono abbastanza bravo per rovinare il calcio italiano. Il calcio italiano è molto più importante del modo in cui lo facciamo. Un grande abbraccio a Fabio, un grande abbraccio".