Infortunio Haaland, salta Norvegia-Italia? Il comunicato del Manchester City dopo gli esami

Si ferma Erling Braut Haaland . L'attaccante del Manchester City , vittima di un infortunio alla caviglia durante i quarti di finale di FA Cup giocati contro il Bournemouth , è stato sottoposto a tutti gli esami strumentali del caso per chiarire la reale entità del problema e i tempi di recupero. È ancora presto per capire se il centravanti della Norvegia sarà costretto a chiudere anzitempo la sua stagione o potrà regolarmente partecipare al Mondiale per Club e agli incontri validi per le qualificazioni al prossimo Mondiale . Tra questi, il prossimo 6 giugno , c'è proprio il confronto con l'Italia di Luciano Spalletti , che segnerà l'esordio degli azzurri in questa fase. Nel medesimo girone, ci sono anche Israele, Estonia e Moldavia.

Infortunio Haaland, salta Norvegia-Italia? Il report medico del Manchester City

Questa la nota ufficiale del Manchester City dopo gli esami strumentali a cui si è sottoposto Erling Haaland, i cui tempi di recupero saranno definiti nelle prossime settimane: "Il Manchester City FC - si legge - può confermare che Erling Haaland ha subito un infortunio alla caviglia sinistra durante la partita dei quarti di finale di FA Cup domenica in trasferta a Bournemouth. Erling è stato sottoposto ai primi esami a Manchester lunedì mattina e ora cercherà una consulenza specialistica per confermare la reale entità dell’infortunio. La valutazione è ancora in corso per accertare una prognosi completa. Ci si aspetta che Erling sia in forma in tempo per giocare un’ulteriore parte di questa stagione, inclusa il Mondiale per Club di quest’estate".