Guardiola fa tremare la Norvegia: "Spero che Haaland rientri..."

L'infortunio di Erling Haaland , uscito dal campo in stampelle dopo la gara con il Bournemouth , sta tenendo in forte apprensione non solo il Manchester City , ma anche (se non soprattutto) la Norvegia , nazionale che il 6 giugno affronterà in casa l'Italia in una partita già decisiva per il primo posto (l'unico che vale l'accesso diretto) nel girone di qualificazione ai Mondiali 2026 . L'attaccante rimane in forte dubbio per la sfida, e le parole di Pep Guardiola non hanno affatto rassicurato i norvegesi: "I dottori mi hanno detto che per Haaland ci vorranno tra le cinque e le sette settimane , quindi spero che alla fine della stagione e del Mondiale per club possa essere disponibile ".

Guardiola incerto sul recupero di Haaland

I dubbi di Guardiola fanno tremare la Norvegia: il Mondiale per club inizierà il 14 giugno, otto giorni dopo la sfida con l'Italia, e Haaland al momento è in dubbio per il nuovo torneo, quindi a maggior ragione ha ancora meno speranze di scendere in campo per le qualificazioni ai Mondiali. Tuttavia lo stesso Pep ha dato come tempistiche dalle cinque alle sette settimane, e ne mancano più di otto a Norvegia-Italia, quindi qualche chance di recuperare c'è. In ogni caso sembra certo che il City dovrà rinunciare al suo centravanti per le ultime giornate di Premier League, in cui i Citizens dovranno assolutamente chiudere tra le prime cinque (grazie al quasi certo posto in più grazie al ranking Uefa) per qualificarsi alla prossima Champions (qui la classifica), e per la possibile finale di Fa Cup, ultima occasione per non restare a secco di trofei inglesi: affronterà la rivelazione Nottingham Forest in semifinale, mentre dall'altra parte del tabellone c'è Aston Villa-Crystal Palace.