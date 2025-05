Guardiola, annuncio sul futuro in tv: "Dopo il City mi prendo una pausa"

Guardiola: "Non andrò in pensione, un contratto biennale è un'eternita per un allenatore"

Guardiola ha poi aggiunto: "Ho detto che quando avrò finito il mio periodo qui, non so se tra uno, due, tre, quattro o cinque anni, non so, mi prenderò una pausa. Quindi, non andrò in pensione, non ho intenzione di ritirarmi, ho solo detto che, di sicuro, mi prenderò una pausa. Sapete cosa significa un contratto biennale per un allenatore di calcio? È un’eternità, quindi, quello che voglio dire è che quando avrò finito qui mi prenderò una pausa. Dovrò fermarmi, tutto qui”.