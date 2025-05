Guardiola attacca la Premier League: "Lottiamo contro questa situazione da 9 anni"

Pep Guardiola si è scagliato contro la Premier League , rea, a suo avviso, di mettere a repentaglio le possibilità del Manchester City di qualificarsi per la Champions League . Oggi, sabato 17 maggio, il City affronterà il Crystal Palace nella finale di FA Cup , per poi ospitare il Bournemouth 72 ore dopo in una partita che deve vincere a tutti i costi per mantenere viva la speranza di assicurarsi un posto tra le prime cinque in classifica. Il City è attualmente quarto.

Manchester City, Guardiola: "Con il Bournemouth avrei preferito giocare mercoledì"

Guardiola ha rivelato che ha il Manchester City chiesto alla Premier League di posticipare di 24 ore la partita del Bournemouth, ma ha ricevuto un netto rifiuto, nonostante abbia anticipato la trasferta del Tottenham all'Aston Villa a venerdì sera per garantire gli stessi tempi di recupero del Manchester United, avversario della finale di Europa League: "Il Tottenham giocherà contro l'Aston Villa venerdì, in vista della finale di Europa League. Ottima decisione, e non voglio essere ironico o sarcastico. La Premier League ha preso una buona decisione. Avrei preferito giocare mercoledì, sicuramente. Abbiamo lottato contro questa situazione ogni singola stagione per nove anni. Giocheremo martedì sera, contro una squadra intensa, fisica e potente. Il Bournemouth gioca per l'Europa League, e dobbiamo farci i conti. Non cambia molto giocare mercoledì invece che martedì, ma è la Premier League a decidere".