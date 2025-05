Guardiola in lacrime per il discorso da brividi d'addio di De Bruyne al Manchester City

Non è riuscito a trattenere l'emozione Pep Guardiola , ascoltando il discorso d'addio di Kevin De Bruyne , al termine di Manchester City-Bournemouth , terminata sul punteggio di 3-1. "Ora è tempo di salutarci, ma tornerò", ha detto il centrocampista belga prima di lasciare il terreno di gioco dell'Etihad Stadium per l'ultima volta.

De Bruyne saluta il Manchester City, il discorso da brividi commuove Guardiola

Prima le immagini dei suoi gol più belli con la maglia dei Citizens, apparse sugli schermi dell'Etihad, poi le lacrime di Kevin De Bruyne e l'emozione condivisa con Pep Guardiola. "Manchester è casa, - ha detto il classe '91 - dove sono nati i miei figli. Sono venuto qui per rimanere a lungo, ma non pensavo di rimanere 10 anni. Abbiamo vinto tutto con i miei compagni, abbiamo fatto crescere questo club e ora toccherà a loro mantenere questo livello". Occhi lucidi e un momento speciale per il talento della nazionale belga, che ha commosso con le sue parole e le sue gesta l'ex allenatore del Barcellona. Con il City, De Bruyne è riuscito a totalizzare la bellezza di 108 gol e 177 assist in 421 apparizioni.