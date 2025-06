Premier League, maxi multa al Manchester City: il motivo è difficile da immaginare

A settimane di distanza dalla conclusione della scorsa annata di Premier League , il campionato inglese ha deciso di multare il Manchester City per oltre 1 milione di sterline . La motivazione è particolarmente difficile da immaginare: infatti la Premier League contesta al club di aver ripetutamente posticipato l'inizio della partita o del secondo tempo le partite. Stando ai dati raccolti dal campionato inglese, solamente nella scorsa stagione, nove partite del City sono iniziate o riprese in ritardo.

Manchester City multato dalla Premier League: il motivo

Una sorta di "tradizione" della squadra di Guardiola che ha portato a una sanzione pesantissima, da pagare entro 14 giorni. Il ritardo più lungo si è verificato prima del secondo tempo del derby di Manchester nel dicembre 2024, due minuti e 24 secondi di ritardo rispetto al previsto. La Premier League ha dichiarato che il City ha accettato e si è scusato per le violazioni. Ma non è una novità in casa City. Infatti già nella scorsa stagione il club era stato obbligato a pagare 2,09 milioni di sterline per aver ritardato 22 partite. Da questo punto di vista almeno si può notare che sono migliorati, come aveva promesso Pep Guardiola nella scorsa stagione. In una nota. la Premier League precisa: "Le regole relative ai calci d'inizio e alle riprese del gioco contribuiscono a garantire che l'organizzazione della competizione rispetti i più alti standard professionali possibili e fornisca certezza ai tifosi e ai club partecipanti. Garantisce inoltre che la trasmissione di ogni partita della Premier League avvenga nei tempi previsti".