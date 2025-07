Guardiola mai visto così: scatenato dagli Oasis, il video della figlia è virale

Pep Guardiola scatenato al concerto degli Oasis andato in scena a Manchester nella serata di ieri. Al suo fianco, la figlia Maria , che ha pubblicato delle splendide immagini nelle proprie Instagram Stories, inquadrando anche il manager del Manchester City al momento del ritornello di " Don't Look Back In Anger ", uno dei singoli più famosi del gruppo rock britannico.

Guardiola scatenato al concerto degli Oasis insieme alla figlia Maria: il video social è virale

Una serata all'insegna della musica e del relax quella vissuta da Pep Guardiola, dopo le fatiche della stagione 2024/25 e un Mondiale per Club che ha lasciato l'amaro in bocca per l'inaspettato ko contro l'Al Hilal di Simone Inzaghi. L'allenatore dei Citizens, però, non sembra aver perso sorriso ed entusiasmo, come testimonia il video apparso sull'account Instagram ufficiale della figlia Maria, in occasione dell'attesissimo concerto degli Oasis a Manchester. E in una circostanza come questa, lo spagnolo non poteva che indossare la maglia del City, storicamente la squadra del cuore dei fratelli Gallagher. Poi, spazio a foto, sorrisi, abbracci e qualche brindisi.