Guardiola fischiato al concerto degli Oasis: la reazione di Noel Gallagher

L'estate musicale è stata, è e sarà segnata dalla reunion storica degli Oasis . I fratelli Gallagher hanno messo da parte i tanti litigi degli utlimi anni per tornare in tour e far emozionare i proprio fan. Tra questi c'è sicuramente Pep Guardiola . Il duo ha un legame speciale con l'allenatore catalano che ha riportato al successo il "loro" City: non hanno mai nascosto il loro tifo per i Citizens e la grande ammirazione per Guardiola, che ne ha approfittato per sentire gli Oasis al concerto di Manchester . Il duo gli ha anche organizzato una sorpresa, che però non è stata gradita dal pubblico.

Gli Oasis dedicano una canzone a Guardiola: l'allenatore viene fischiato

Liam Gallagher durante il concerto ha deciso di dedicare la canzone "D’You Know What I Mean" a Pep Guardiola: "Voglio dedicare questo brano al miglior allenatore di tutti i tempi, il signor Pep Guardiola". Il cantante però deve essersi dimenticato che l'altra sponda di Manchester, quella dello United, non è molto affine con l'allenatore del City, per usare un eufemismo. Perciò la reazione del pubblico era prevedibile: fischi e manifestazioni di disappunto per la dedica del cantante. A intervenire per difendere Guardiola è l'altro fratello Gallagher, Noel, che al microfono esclama: "Ma a chi c***o state fischiando? A chi c***o state fischiando?". In tutto ciò, durante questo battibecco, compare una sagoma a grandezza naturale di Guardiola con la sciarpa del City sul palco. Comunque questa reazione del pubblico non ha per nulla rovinato l'euforia di Guardiola che si è scatenato al concerto degli Oasis, come documentato dai video sui social pubblicati dalla figlia.