Guardiola: "Ho deciso, dopo il City mi fermerò e non so per quanto tempo"

Guardiola ha poi aggiunto: "Parlo a nome del Manchester City : questa crisi, per quanto dura, ci ha fatto bene. Il successo può confondere. Per anni siamo rimasti lucidi, ma stavolta no. Troppi infortuni, troppe distrazioni. E ti chiedi: perché? La risposta, almeno per me, è chiara: quando la tua attenzione si sposta da ciò che devi fare, il corpo ne risente. E poi c'è l'illusione del 'tanto ce la faremo': ma la realtà ti aspetta dietro l'angolo. Perché quando vinci troppo chi perde non ti applaude, ti aspetta. E quando scivoli, non c'è pietà. Alla fine credo che tutto questo sarà utile. Un momento di verità che, nei prossimi cinque o dieci anni, potrebbe renderci ancora più forti".

Guardiola: "Lascite cresce Yamal, sbagliato il paragone con Messi"

E Guardiola non ama i paragoni: "Messi o Yamal? Messi è un nome troppo grande, 90 gol in una stagione, per 15 anni, senza sosta, senza infortuni. Mi sembra un paragone esagerato. Lasciate crescere Yamal. Lasciatelo stare". Il tecnico iberico è poi tornato sul suo futuro suo futuro: "Per quanto tempo mi fermerò dopo l'addio al City? Un anno, due, dieci anni? Non ho risposta. So che ho bisogno di staccare, prendermi del tempo per me stesso, ascoltare il mio corpo e semplicemente lasciarmi andare. Mio nonno diceva che le mucche guardano il treno che passa e io ora voglio essere proprio così. Fermarmi, contemplare, lasciar andare. La vita mi ha già portato sorprese incredibili: allenare in Germania e in Inghilterra, arrivare al Barcellona, sia come giocatore sia come allenatore. Cose che non avrei mai immaginato. Pensiamo sempre di avere il controllo, ma poi arriva qualcosa che ci mette di fronte a una scelta. E lì capisci che non tutto dipende da te. Perciò, adesso, il mio piano è chiaro: fermarmi. E poi, vedremo".