Donnarumma al Manchester City, è fatta: visite mediche dopo gli impegni con la Nazionale

Gigio Donnarumma sarà un nuovo giocatore del Manchester City . Dopo essere stato scaricato dal Paris Saint-Germain , il portiere della Nazionale italiana ha accettato il trasferimento alla squadra di Guardiola . Nelle ultime ore si è sbloccata la trattativa e inizierà la sua nuova esperienza in Inghilterra dopo la pausa per le partite delle nazionali.

Donnarumma al Manchester City: i dettagli

Infatti il giocatore in mattinata ha lasciato Parigi ed è atterrato alle 8 di questa mattina a Fiumicino. Dopo il viaggio in macchina, è già arrivato a Coverciano dove attende i suoi compagni di Nazionale per preparare le prossime due partite contro Estonia e Israele, valide per le qualificazioni al Mondiale 2026. Dato che non ci sono stati i tempi tecnici per farle subito, le visite mediche di routine di Donnarumma con il Manchester City sono rimandate alla fine degli impegni con la Nazionale. Anche se c'è la possibilità che il club inglese spedisca i suoi medici a Firenze per alcuni controlli, come avviene di solito.