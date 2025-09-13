Manchester City, guai per Guardiola: Aït-Nouri salta il Napoli

Brutte notizie per il Manchester City : si è infortunato Rayan Aït-Nouri . Il difensore dei Citizens ha riportato un infortunio alla caviglia che lo costringerà a stare ai box per oltre un mese. Guai per Pep Guardiola che, tra le altre partite importanti che salterà, non potrà utilizzarlo per l'esordio in Champions League della prossima settimana in casa contro il Napoli di Antonio Conte. L'algerino era stato schierato titolare dall'allenatore catalano in tutte e tre le prime partite di campionato.

Aït-Nouri salta il Napoli: Guardiola studia le soluzioni

Inizio di stagione sfortunato per Rayan Aït-Nouri che era anche rimasto a Manchester durante la pausa per le partite delle nazionali. Dopo le due sconfitte consecutive contro Tottenham e Brighton, l'algerino aveva continuato ad allenarsi agli ordini di Guardiola, per poi subire l'infortunio che gli farà saltare le prossime cinque settimane. Il terzino sinistro è arrivato al Manchester City dal Wolverhampton nello scorso giugno sfruttando la finestra speciale di mercato per le squadre che hanno partecipato al Mondiale per Club. Pronto Aké a sostituirlo nelle prossime partite.