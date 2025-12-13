Il giornalista spagnolo non si trattiene in diretta: "Guardiola fa tutto con terribile demagogia populista". Cosa ha scatenato la rabbia

Pep Guardiola , tanto vincente quanto divisivo. Il manager del Manchester City continua a far discutere in Spagna dopo le dichiarazioni rilasciate nel pre gara della super sfida di Champions con il Real Madrid . Il consiglio dato al collega Xabi Alonso, che in maniera figurata dovrebbe continuare a "fare pipì con i suoi" per superare la crisi di risultati, ha suscitato scalpore e non è certo passato inosservato. E parte della stampa spagnola non ha perso occasione per attaccare senza troppi giri di parole l'ex allenatore del Barcellona, finito nel mirino del giornalista Tomás Roncero .

Giornalista spagnolo attacca Guardiola: "Ha fatto tutto con terribile demagogia populista"

Roncero contro Guardiola. Il giornalista spagnolo non ha gradito l'atteggiamento e la frase del tecnico dei Citizens a proposito della situazione di Xabi Alonso: "Mi è sembrato volgare, ecco perché non lo categorizzo. Voglio dire, quando la gente è irrispettosa in sala stampa, perché lui l'ha già detto con il commento 'fottuto capo'... È molto educato quando ne ha voglia, e quando non ne ha voglia, si lascia scappare qualcosa di scandaloso pensando di creare scompiglio". E poi, particolarmente infastidito, ha aggiunto: "Ignoro completamente Guardiola. Apprezzo l'informazione, ma Guardiola è per voi tifosi di Guardiola, per mantenere viva la vostra preparazione intellettuale nei vostri affascinanti caffè. Non parlo di Guardiola, non fa parte della mia cerchia. Non spreco tempo con qualcuno che fa tutto con una terribile demagogia populista, - ha precisato - e con gente come me, cresciuta a Carabanchel... non mi frega niente".