Guardiola "minaccia" i giocatori del Manchester City: "Chi ingrassa a Natale resta fuori"

"Possono mangiare, ma poi voglio controllarli. Può esserci un giocatore che oggi è nel suo peso forma ma poi torna con tre chili in più: a quel punto resta a Manchester, non verrà con noi a Nottingham ". Così Pep Guardiola nel di concedere il classico rompete le righe ai giocatori del Manchester City in vista del Natale : il tecnico spagnolo ha concesso tre giorni di riposo prima di iniziare a preparare la sfida al Nottingham Forest , valida per la diciottesima giornata di Premier Leauge , in programma sabato 27 dicembre, alle 13:30. Ma ha avvertito i suoi calciatori fissando per loro un preciso "obiettivo" da centrare.

Guardiola e il peso forma: le esclusioni e le rivelazioni di Clichy sui cibi da evitare

Haaland e compagni sono stati pesati prima della partita vinta col West Ham sabato scorso. Al loro rientro passeranno di nuovo dalla bilancia: "Nel momento in cui si presentano dopo tre giorni di riposo voglio vedere come tornano". Già nel 2016 Guardiola escluse dagli allenamenti alcuni calciatori che non rispettavano il loro peso ideale. L'ex City Clichy ha raccontato, in passato, come il tecnico avesse raccomandato ai suoi di evitare pizza e cibi pesanti.

Guardiola: "Giusto concedere giorni di riposo quando è possibile"

Bastone e carota. Guardiola ha aggiunto e concluso: "Da quando sono arrivato in Inghilterra ho imparato che, quando si può, è giusto concedere dei giorni di riposo. Il calendario è molto fitto e i giocatori devono staccare. Al momento della partita avranno le gambe fresche".