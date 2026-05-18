“Pep Guardiola lascia il Manchester City: l’annuncio a breve”

Sta per concludersi una delle avventure più straordinarie della storia del calcio inglese. Pep Guardiola è pronto a dire addio al Manchester City dopo dieci stagioni indimenticabili, durante le quali ha trasformato i Citizens in una delle squadre più dominanti del panorama mondiale. Lo riporta il DailyMail. Secondo le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, il tecnico catalano lascerà la panchina del City al termine dell’ultima partita di Premier League , in programma domenica all’Etihad Stadium contro l’Aston Villa. L’annuncio potrebbe arrivare già nelle prossime ore, in tempo per consentire ai tifosi di rendere omaggio a Guardiola durante la parata celebrativa prevista lunedì per festeggiare il recente s uccesso in FA Cup , conquistata sabato a Wembley Stadium grazie alla vittoria per 1-0 contro il Chelsea.

Un decennio irripetibile all’Etihad

Arrivato a Manchester nel 2016, Guardiola ha scritto pagine memorabili nella storia del club. In dieci anni ha conquistato 20 trofei, tra cui sei Premier League, con il record assoluto di quattro titoli consecutivi, e soprattutto la prima Champions League della storia del Manchester City. A 55 anni, l’ex allenatore di Barcellona e Bayern Monaco lascia un’eredità enorme, avendo ridefinito il calcio inglese con il suo stile di gioco e la sua visione tattica. Nonostante abbia ancora un anno di contratto, Guardiola starebbe valutando di restare all’interno del club con un ruolo diverso, continuando così a mantenere un legame con una società che ha contribuito a portare ai vertici del calcio mondiale.ù

Il futuro del club: chi in panchina?

Il Manchester City si starebbe già muovendo per individuare il successore del tecnico catalano. I due nomi più accreditati sarebbero Enzo Maresca, ex tecnico del Chelsea e già collaboratore di Guardiola, e Vincent Kompany, attuale allenatore del Bayern Monaco e storica bandiera dei Citizens.