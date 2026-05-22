Manchester City, una statua e la curva dello stadio intitolata a Guardiola

Dopo dieci anni, 592 panchine e venti trofei, è terminata l'avventura di Pep Guardiola al Manchester City . Il club e l'allenatore hanno annunciato la separazione al termine della stagione. Una decade leggendaria all'interno del club, che ha così annunciato di intitolare all'allenatore spagnolo una curva dello stadio Etihad, la North Stand, che da oggi sarà così nominata “ The Pep Guardiola Stand ”. Ma non solo, d'innanzi al settore sorgerà una statua dedicata al tecnico.

Lo sceicco Mansour: "Guardiola ha lasciato un'impronta indelebile nel DNA del club"

Una decisione presa dallo stesso sceicco Mansour, come annunciato dal club attraverso un comunicato ufficiale: "in riconoscimento dell’incredibile contributo che Pep ha dato nei suoi dieci storici anni alla guida del club". Lo stesso sceicco Mansour ha dichiarato: "Dissi molto tempo fa che il Manchester City dovesse avere le migliori persone possibili, dentro e fuori dal campo. Per dieci anni Pep è stato la personificazione di questa ambizione. Ha lasciato un’impronta indelebile nel DNA del club. Un’eredità costruita non solo sui tanti trofei vinti, ma soprattutto sul modo in cui li ha conquistati”. Concludendo: “Ha la gratitudine eterna mia e di tutta la famiglia City, una famiglia della quale farà sempre parte”.

Anche una statua per Guardiola

La nuova "Pep Guardiola Stand" sarà aperta per la prima volta al pubblico domenica, in occasione dell'ultima gara di campionato contro l'Aston Villa e sarà per la prima volta aperta al pubblico al termine dei lavori di ampliamento, iniziati alla fine del 2023, che aggiungeranno oltre 7.000 nuovi posti all’Etihad Stadium, portando la capienza totale a oltre 61.000 spettatori. La nuova tribuna, inoltre, comprenderà la nuova area per i tifosi, un hotel da 401 camere, un nuovo museo del club, negozi, uffici, vari ristoranti e bar. Inoltre, verrà realizzata una statua di Guardiola. Il presidente Al Mubarak ha dichiarato: "La Pep Guardiola Stand, e la statua che sorgerà all’esterno, garantiranno giustamente che l’eredità di Pep resti per sempre intrecciata con la storia di questo club, della città di Manchester e del calcio inglese”.