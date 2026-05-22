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venerdì 22 maggio 2026
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Guardiola annuncia: "Ora mi riposo. Per un po' non allenerò"

Il tecnico ha comunicato la propria volontà nel corso della conferenza stampa prima della sua ultima sfida alla guida del Manchester City
3 min
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Pep Guardiola resterà un po' di tempo senza allenare. A dichiararlo è stato proprio l'allenatore spagnolo, nel corso della conferenza stampa proprio nel giorno in cui ha ufficializzato il proprio addio al Manchester City. "Il mio futuro? RiposoDevo fare un passo indietro". Domenica, contro l'Aston Villa, guiderà per l'ultima volta i Citizens dopo dieci anni.

Guardiola: "Non allenerò per un po'" 

"Non allenerò per un po', altrimenti sarei rimasto qui. Devo fare un passo indietro". Così Guardiola ha motivato la sua decisione, proseguendo: "Ora ho bisogno di respirare un po' e rilassarmi, starò fuori un po'. Non si tratta di dieci anni, a parte sei mesi trascorsi a New York, ma di 17-18 anni, con tutti che mi chiedevano ogni tre giorni di fare il triplete e di vincere la Premier League". Il congedo per l'allenatore è arrivato attraverso un video, pubblicato sui social, nel quale Guardiola ha letto un messaggio al pubblico e ai giocatori: "Questa mattina, il discorso è stato un disastro, ero molto nervoso, più che mai".

 

Adesso per Guardiola una statua

Domenica, alle 17, il Manchester City affronterà l'Aston Villa in occasione dell'ultima giornata di Premier League. L'ultima partita diretta da Guardiola con il club di Manchester, dopo dieci anni, 592 panchine e venti trofei. Il club ha annunciato la decisione di intitolare a lui il North Stand dello stadio. Inoltre, sarà costruita una statua fuori dall'Etihad per Guardiola. Adesso, dopo il Barcellona, il Bayern Monaco e il decennio al Manchester City, l'allenatore ha deciso di prendersi del tempo per riposare. 

 

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