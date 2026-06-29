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Maresca è il nuovo allenatore del City: il comunicato del club

Il tecnico italiano è stato scelto per prendere il post di Guardiola. Ha firmato un contratto fino al 2029
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TagsManchester CitymarescaPremier League
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Al via l'era post-Guardiola in casa Manchester City. Il club inglese ha deciso di affidare la propria panchina a Enzo Maresca. Attraverso un comunicato ufficiale i Citienzs hanno annunciato l'arrivo del tecnico italiano, reduce dall'esperienza al Chelsea, con cui ha vinto la Conference League e il Mondiale per Club. Ha firmato un contratto fino al 2029.

Maresca al City: il comunicato del club

"Il Manchester City è lieto di annunciare la nomina di Enzo Maresca come nuovo allenatore. L'italiano ha firmato un contratto triennale che lo legherà all'Etihad Stadium fino all'estate del 2029". Così il Manchester City ha annunciato la nomina dell'allenatore italiano. Per Maresca si tratta della terza esperienza al Manchester City, dopo aver guidato l'Elite Development Squad alla vittoria della Premier League 2 nel 2020, mentre nel 2022 è diventato assistente di Pep Guardiola.

Maresca: "Voglio vincere, giocare un bel calcio e vivere con entusiasmo"

Quindi, lo stesso Maresca ha affidato al proprio profilo Instagram le prime dichiarazioni dopo l'incarico: "Il Manchester City è un club che conosco molto bene e avere l'opportunità di allenare questa squadra è straordinario. È una società gestita in modo eccezionale: tutto ciò che fa è innovativo, pianificato e orientato a un obiettivo preciso. Per un allenatore è una situazione ideale. Questa sarà la mia terza esperienza qui. Conosco il club, conosco le richieste e conosco le aspettative. La qualità delle persone che lavorano qui è ciò che rende il Manchester City così speciale e voglio ringraziarle per la fiducia che hanno riposto in me. Non vedo l'ora di iniziare ad allenare questa squadra: voglio vincere, giocare un bel calcio e vivere con entusiasmo la responsabilità di rappresentare il Manchester City".

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