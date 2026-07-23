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"Allarme Rodri: nuovo stop dopo il Mondiale, si opera alla schiena"

Il Pallone d'oro 2024 e fresco campione del mondo con la Spagna rischia di stare a lungo ai box: i dettagli
2 min
TagsRodri
Manchester City

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MANCHESTER (INGHILTERRA) - Non c'è pace per Rodri: il pallone d'oro 2024, fresco campione del mondo con la Spagna, rischia un lungo stop. Secondo le indiscrezioni raccolte dal 'The Guardian', il centrocampista del Manchester City rimarrebbe ai box per un lungo periodo a causa di un infortunio alla schiena che si porta dietro da tempo e che potrebbe rendere necessario un intervento chirurgico.

Rodri, rischio stop concreto

Dopo la vittoria in finale per 1-0 contro l'Argentina, Rodri si è aggiudicato il premio di miglior giocatore del torneo ma ora sembra concreto il rischio di una nuova battuta d'arresto dopo due stagioni tormentate dagli infortuni, iniziate con la rottura del legamento crociato anteriore rimediata nel match contro l'Arsenal all'Etihad Stadium del settembre 2024.

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