Caso Manchester City, la lettera del presidente: "Dimostreremo la nostra innocenza"

Caso Manchester City, la lettera del presidente

Di seguito, dunque, il testo della lettera del presidente del club: "Faccio parte di questo Club da 18 anni. Ho avuto il privilegio di essere al vostro fianco all'Etihad, a Wembley e a Istanbul. Questo Club è importante per me, e voi me l'avete dimostrato e ripetuto più e più volte, quanto il Manchester City sia importante per voi. Ecco perché vi scrivo oggi. A seguito delle notizie diffuse dai media venerdì, molti di voi avranno trascorso la serata a rispondere a domande e messaggi di amici, familiari e colleghi. Anch'io ho fatto lo stesso. Ecco cosa ho detto alla mia famiglia: il processo della Premier League è ancora lungo e la nostra fiducia e la nostra determinazione nel dimostrare l'innocenza del Club sono forti come all'inizio di questa vicenda. Ci sono molte cose che vorrei condividere con voi per aiutarvi a capire perché siamo così sicuri della nostra posizione. Ma la rigorosa riservatezza del procedimento legale e la nostra determinazione a rispettarla mi impediscono di farlo al momento. Anche questa lettera è stata sottoposta a diversi controlli legali per garantirne la conformità. Vi prego di leggere attentamente la dichiarazione che segue, rilasciata venerdì, e quella pubblicata nel febbraio 2023 (anch'essa riportata di seguito). Ogni parola è importante e veritiera. Advertisement Sebbene alcuni si siano affrettati a trarre le proprie conclusioni e ci sia tanto clamore intorno a noi, nulla è cambiato. Abbiamo già affrontato insieme delle sfide e ne siamo usciti vincitori. Rimangono in molti coloro che vogliono minare lo slancio del nostro Club. Non daremo loro questa opportunità. Dopo questa pausa per le nazionali, ci aspettano momenti entusiasmanti. Tra due settimane andremo ad Anfield e poi ospiteremo il Paris Saint-Germain in Champions League all'Etihad Stadium: occasioni che ci permetteranno di celebrare la forza della famiglia del Manchester City. Grazie, come sempre, per il vostro costante supporto. Khaldoon Al Mubarak Presidente Manchester City Football Club Comunicato del club, venerdì 25 settembre 2026 Il processo di adesione alla Premier League è tuttora in corso, con elementi significativi ancora da completare e soggetto a rigorosa riservatezza. Pertanto, la posizione del Manchester City FC rimane coerente con la dichiarazione rilasciata dal Club nel febbraio 2023. Il Club ha diligentemente rispettato il giusto processo per otto anni, partendo dal presupposto che il Consiglio e la dirigenza della Premier League si sarebbero comportati come un organo di regolamentazione indipendente, imparziale ed equo, libero da influenze di parte. Comunicato del club, febbraio 2023 Il Manchester City FC è sorpreso dalla pubblicazione di queste presunte violazioni del regolamento della Premier League, soprattutto considerando l'ampio coinvolgimento e la grande quantità di materiale dettagliato che la Premier League ha ricevuto. Il Club accoglie con favore la revisione della questione da parte di una Commissione indipendente, affinché valuti imparzialmente l'insieme completo di prove inconfutabili a sostegno della sua posizione. Pertanto, non vediamo l'ora che questa questione venga risolta una volta per tutte".